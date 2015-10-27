Храм в стиле русского модерна появился на юге столицы

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В районе Орехово-Борисово столицы построили большой каменный собор Державной иконы Божией Матери. Об этом сообщил куратор городской программы по строительству православных храмов Владимир Ресин.

Храм возведен по индивидуальному проекту и рассчитан на 500 прихожан. Он располагается на пересечении улиц Тамбовская и Ясеневая.

"Уже сегодня красивейшее здание в стиле русского модерна стало едва ли не главным украшением района, оно гармонично вписалось в окружающую застройку", – передает слова Ресина пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Он добавил, что в дальнейшем это здание предложено взять за основу для строительства других храмов на некоторых новых площадках.

Внутреннее убранство собора тоже будет незаурядным. "Есть обширный притвор, удобный алтарь, в нижнем этаже вместительная трапезная часть, боковые тамбуры вынесены на улицу и не занимают внутреннее пространство", – подчеркнул Ресин.

Благоустройство территории также выполнено по индивидуальному проекту – проведено озеленение, посажено более 60 туй, завершены работы по дизайн-подсветке храма и прилегающей территории в ночное время.

Освящение храма состоится уже в этом году. В 2016 году планируется приступить к строительству воскресной школы для детей и взрослых.

Напомним, программа строительства "200 храмов" действует в столице с 2010 года. Цель программы заключается в том, чтобы обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.