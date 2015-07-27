Концепцию развития набережной Яузы подготовят осенью

Фото: m24.ru

К сентябрю столичные власти вместе со студентами Московского государственного строительного университета подготовят проект развития набережной реки Яуза, сообщает Агентство "Москва".

На данный момент студенты помогают разработать концепцию проекта, в августе она будет закончена, а в сентябре ее представят на обсуждение членам молодежных палат столицы.

Ранее m24.ru сообщало, что москвичи ждут появления парка на обустроенных набережных Яузы на северо-востоке города.

Сейчас берега Яузы от МКАДа до Ростокинского акведука не обустроены для прогулок, река протекает вдоль крупных магистралей.

Как благоустроят набережные Яузы и Москвы-реки

Просьбу о благоустройстве яузских набережных спикер Мосгордумы Алексей Шапошников получил от избирателей своего округа в ходе предвыборной кампании.

Тогда он сообщил, что передаст пожелание избирателей мэру столицы.