Эмир Кустурица снимет фильм о нелегальной торговле органами в Косово

Эмир Кустурица. Фото: facebook.com/KustaEmir

Эмир Кустурица заявил о своих намерениях снять фильм о торговле человеческими органами в Косово. Съемки картины режиссер проведет в России, реализовать проект планируется в течение ближайших трех лет.

Как передает сербское издание Press Online, Кустурица объяснил, что идея фильма основывается на фактах: а именно, на реальной истории немца, который признался, что ему пересадили сердце жителя Косово. Серб был убит ради этой операции.

Режиссер отметил, что собирается рассказать о сербах не как о жертвах, а как о народе, который подвергся геноциду. По словам Кустрицы, он будет снимать ленту в России - здесь у него "много друзей, которые помогут продвинуть проект". Он добавил, что не ожидает финансовой помощи от Сербии.

Идея нового фильма вызвала недовольство косовских кинематографистов. Кустурица заметил, однако, что был вовсе не первым, кто открыто заявил о торговле органами в Косово. Отчет о нелегальной трансплантации ранее представил специальный докладчик Совета Европы Дик Марти.