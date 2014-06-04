Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2014, 12:25

Культура

Эмир Кустурица снимет фильм о нелегальной торговле органами в Косово

Эмир Кустурица. Фото: facebook.com/KustaEmir

Эмир Кустурица заявил о своих намерениях снять фильм о торговле человеческими органами в Косово. Съемки картины режиссер проведет в России, реализовать проект планируется в течение ближайших трех лет.

Как передает сербское издание Press Online, Кустурица объяснил, что идея фильма основывается на фактах: а именно, на реальной истории немца, который признался, что ему пересадили сердце жителя Косово. Серб был убит ради этой операции.

Режиссер отметил, что собирается рассказать о сербах не как о жертвах, а как о народе, который подвергся геноциду. По словам Кустрицы, он будет снимать ленту в России - здесь у него "много друзей, которые помогут продвинуть проект". Он добавил, что не ожидает финансовой помощи от Сербии.

Идея нового фильма вызвала недовольство косовских кинематографистов. Кустурица заметил, однако, что был вовсе не первым, кто открыто заявил о торговле органами в Косово. Отчет о нелегальной трансплантации ранее представил специальный докладчик Совета Европы Дик Марти.

Эмир Кустурица снимал фильмы "Время цыган", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо". Он - обладатель двух Золотых пальмовых ветвей Каннского кинофестиваля ("Папа в командировке", "Андерграунд") и других престижных наград.
проекты Эмир Кустурица кино

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика