Московская епархия может отменить строительство храма в "Торфянке"

Совет Московской городской епархии готов рассмотреть перенос строительства храма в парке "Торфянка" на северо-востоке столицы, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла диакон Александр Волков.

"Хотя решение суда, состоявшегося 31 июля, фактически подтвердило отсутствие правовых препятствий для строительства храма в данном месте, следуя своей миротворческой миссии, епархия города Москвы будет готова рассмотреть возможность строительства в другом месте – в том же микрорайоне, в пределах шаговой доступности.

Но это новое, приличествующее храму место, должно, также, как и уже выделенный участок, получить поддержку местных жителей", – пояснил он.

Волков добавил, что конфликт вокруг храма "способствовал замедлению такого важного для духовного развития страны дела как строительство православных храмов". По мнению епархии, конфликт только внешне выглядит как борьба местных жителей за парк, а виновны во всем "некие политические силы".

На территории парка "Торфянка" прошел согласованный митинг

Ранее в парке "Торфянка" в течение нескольких дней проходили акции противников и сторонников строительства там храма, которые не могут прийти к единому мнению.

Противники строительства говорят, что среди них немало верующих, но из-за будущего комплекса они могут лишиться прогулочной зоны. "Мы два года мы боремся за свой парк. Мы пытались объяснить, что есть пустыри. Можете построить церковь там. Два благих дела: и парк облагородили, и пустошь застроили", – отмечают жители района.

Позже префект СВАО Валерий Виноградов заявил, что строительство храма прекращено до окончательного решения суда. "До решения суда прекращается вся подготовка к возведению храма. Убирается техника, уходят строители. Будут убраны палатки и тенты с обеих сторон", – сказал Виноградов.