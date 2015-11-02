На северо-востоке столицы снесут еще две пятиэтажки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На северо-востоке Москвы приступили к сносу двух пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Демонтируют дома за счет средств городского бюджета по адресу: проезд Русанова, 13/1 и 29/1.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, на сегодняшний день снесено 1556 пятиэтажных жилых домов "сносимых серий" общей площадью почти 6 миллионов квадратных метров. Таким образом, выполнено 90,4 процентов от всей программы сноса пятиэтажек.

Какие пятиэтажки сносят в Москве

Всего в столице осталось снести 166 ветхих пятиэтажек. В Южном, Центральном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена.

Ранее m24.ru сообщало, что в Москве готовят поправки в законодательство, которые позволят начать снос пятиэтажки "несносимых" серий 1960-1975 годов постройки. В ближайшее время обсудят проект законодательных изменений. Депутаты планируют внести законопроект в Госдуму, чтобы изменить Градостроительный кодекс РФ.

Дома "несносимых" серий – здания 1960-х – середины 1970-х годов – не являются аварийными, поэтому они не попадают под существующую программу сноса и расселения. Однако они являются не комфортными для современной жизни.

Сейчас основания для развития застроенных территорий изложены в статье 46.1 Градостроительного кодекса РФ. Согласно тексту документа, комплексное развитие территорий применяется как к аварийным постройкам, так и к отдельным сериям домов, которые утверждены адресными программами сноса. Однако для проведения работ необходимо наличие градостроительного регламента, который в Москве пока не принят. Его принятие стало обязательным после присоединения новых территорий к Москве в 2012 году. Инициируемые поправки в Градостроительный кодекс должны будут позволить разбирать "несносимые" серии, не дожидаясь принятия регламента.