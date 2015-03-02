В столице осталось снести 206 пятиэтажек

Фото: М24.ru/Александр Авилов

В столице осталось снести 206 пятиэтажных домов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

С начала 2015 года в городе уже снесли два дома в Марьиной Роще на северо-востоке и два дома на востоке столицы – в Северном Измайлове.

В этом году планируется завершить программу переселения и сноса пятиэтажек в Северном, Восточном и Юго-Восточном административных округах.

В районе Хорошево-Мневники снесли ветхую пятиэтажку

Ранее сообщалось, что программа сноса пятиэтажек в Москве выполнена на 88%, от 1722 пятиэтажек, подлежащих сносу, осталось 206, сообщил журналистам глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Мы рассчитываем в основном закончить программу в 2016 году. Может быть, останется несколько домов, но мы надеемся найти инструменты, чтобы ускорить этот процесс", - сказал Левкин.

Он добавил, что программа сноса ветхого жилья будет выполнена несмотря на сложную экономическую ситуацию. Левкин пояснил, что департамент еженедельно участвует в совещаниях по данному вопросу.

Напомним, снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище", координатором которой является департамент градостроительной политики.

Всего по программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажек. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.