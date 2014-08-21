Турист пытался ввезти в Россию 70 кг французского паштета

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Сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз в Россию 70 килограммов французского паштета, сообщает пресс-служба ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

При досмотре на автомобильном пункте пропуска "Торфяновка" у туриста, прибывшего из Финляндии, обнаружили мясной паштет французского производства, изготовленный из мяса перепела, фазана, утки и дикого кабана. Таможенники оформили документы на возврат товара в Финляндию.

В ведомстве напоминают, ввоз на территорию России продукции животного происхождения из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии возможен только физическими лицами. Объем такой продукции не должен превышать 5 килограммов на одного человека.

Стоит отметить, что накануне управление Россельхознадзора по Омской области задержало 20 тонн мяса птицы американского происхождения на 191 километре трассы Омск-Павлодар. Груз направлялся из Казахстана в Россию.

Кроме того, 20 августа Россельхознадзор вернул Украине 230 тонн фруктов из Испании, которые были отправлены в Крым. Всего с 8 по 18 августа инспекторы ведомства вернули на территорию Украины 408 тонн продуктов.