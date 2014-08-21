Турист пытался ввезти в Россию 70 кг французского паштета

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Сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз в Россию 70 килограммов французского паштета, сообщает пресс-служба ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.
При досмотре на автомобильном пункте пропуска "Торфяновка" у туриста, прибывшего из Финляндии, обнаружили мясной паштет французского производства, изготовленный из мяса перепела, фазана, утки и дикого кабана. Таможенники оформили документы на возврат товара в Финляндию.
В ведомстве напоминают, ввоз на территорию России продукции животного происхождения из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии возможен только физическими лицами. Объем такой продукции не должен превышать 5 килограммов на одного человека.
Стоит отметить, что накануне управление Россельхознадзора по Омской области задержало 20 тонн мяса птицы американского происхождения на 191 километре трассы Омск-Павлодар. Груз направлялся из Казахстана в Россию.
Кроме того, 20 августа Россельхознадзор вернул Украине 230 тонн фруктов из Испании, которые были отправлены в Крым. Всего с 8 по 18 августа инспекторы ведомства вернули на территорию Украины 408 тонн продуктов.
История вопроса7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.
В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. Например, Россельхознадзор разрешил ряду чилийских предприятий поставлять в Россию рыбу и другие морепродукты.