Cрок рассмотрения закупочных цен торговыми сетями сократили до 14 дней

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Срок рассмотрения торговыми сетями новых цен на все категории товаров и направления ответа поставщику сократили до 14 дней. Соответствующий меморандум московские ритейлеры подписали в пятницу, 19 декабря, сообщает пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли.

Сокращенный срок рассмотрения новых цен будет действовать с 22 декабря 2014 года по 31.03.2015

Прежде срок рассмотрения уведомлений от поставщиков об изменении цен составлял 45 дней.

"Данные изменения необходимы в связи с высокой волатильностью и трудной предсказуемостью динамики курсовой стоимости рубля", - отмечают в пресс-службе ассоциации.

Таким образом поставщик будет оперативно получать информацию о том, устраивают ли ритейлеров его новые цены, а ритейлеры, в свою очередь, смогут быстрее реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке. Кроме того, не будет происходить "замораживания" отгрузок продукции по той причине, что поставщик не готов поставлять дешевле .

Меморандум подписали АКОРТ, "Национальная мясная ассоциация", "Союзмолоко", "Национальный союз мясопереработчиков", "Российский союз хлебопекарной промышленности", "Рыбный союз", "РусБренд", "РусПродСоюз", СПАП и другие.

Также в меморандуме говорится о том, что ритейлеры и поставщики будут стремиться не увеличивать цены на социально-значимую продукцию более чем на 30 процентов в течение 3 месяцев. Перечень этой продукции утвержден соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации.

Напомним, 19 декабря стало известно, что крупные бренды одежды и обуви приостановили поставки товара в Россию из-за курсов валют. Похожая ситуация сложилась с продовольственными компаниями. В частности, поставщики чая и кофе фактически прекратили работать с крупными сетями: треть уже не отгружают товар, а около 70% участников рынка находятся в процессе переговоров. Если в ближайшее время сетевики откажутся принимать новые цены, поставки прекратятся вообще.

Ранее M24.ru сообщало, что часть известных зарубежных компаний, работающих в России, объявили о повышении цен на свою продукцию из-за падения курса рубля. В число фирм вошли Apple, Lenovo, Acer, IKEA, Samsung и Cartier.