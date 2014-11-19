Рыбный союз ожидает двукратного роста цены на красную икру к Новому году

Фото: ТАСС/Александр Петров

Стоимость красной икры в магазинах перед Новым годом может вырасти в два раза, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова.

"До Нового года ожидаем двукратный рост стоимости красной икры. В этом году был большой спрос на российскую икру у других стран. Большие объемы продукта отправились в Японию на фоне достаточно среднего общего объема вылова лососевых", - пояснил он.

По словам Гудкова, в этом году было выловлено около 350 тысяч тонн лососевых рыб, из этого объема добыто около 14 тысяч тонн красной икры.

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка также ожидают роста цены на икру до 50 процентов.

“В Москве существует два независимых рынка лососевой икры. В дорогом сегменте продается, икра, засоленная на Дальнем востоке. Цены на нее поднимутся не столь существенно. Наиболее популярная ястычная икра, производимая по всей территории России из мороженного сырья, вырастет в цене существенно”, - рассказал президент Ассоциации Виталий Корнев.

Ранее общество защиты прав потребителей (ОЗПП) обратилось в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) с требованием прекратить продажу в магазинах, входящих в объединение, икорного продукта "Лососевая икра". По мнению ОЗПП, продукт своим названием и оформлением упаковки вводит потребителей в заблуждение.

“Данная "Лососевая икра" ("Евро икра") на самом деле является суррогатом натуральной искры, производимым из морских водорослей и различных добавок. При этом оформление упаковки по дизайну полностью копирует упаковку натуральной красной икры. Информация о том, что этот продукт изготовлен из водорослей, нанесена мелким нечитающимся шрифтом”, - говорится в пресс-релизе общества.

В АКОРТ агентству “Москва” подтвердили получение письма от ОЗПП.

"К сожалению, не были предоставлены адреса магазинов, реализующих данную продукцию. Письмо изучают специалисты", - сказал представитель ассоциации. В свою очередь ОЗПП намерено обратиться в суд с иском о защите неопределенного круга потребителей, если продажи суррогатной икры продолжатся.

Стоит отметить, что в прошлом году красная икра, напротив, подешевела к Новому году на 20-30 процентов. Падение цен было вызвано наплывом на российский рынок икры из США.