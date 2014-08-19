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Экономика

19 августа 2014, 00:01

Потребители начнут фотоохоту на повышенные цены

продукты ФАС магазины рост цен санкции продукция подорожание санкционные списки антимонопольная служба ввоз продуктов ФАС России

Фото: ИТАР-ТАСС

Потребители могут фотографировать ценники в магазинах и отправлять снимки с подтверждением завышенных цен в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом M24.ru сообщил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли антимонопольного ведомства Тимофей Нижегородцев. По его словам, на сайте ФАС работает специальный раздел для сообщений о завышенных ценах на продукты, чей ввоз запрещен санкциями.

Сообщить в ФАС о завышении цен на продукты питания можно будет с помощью мобильных телефонов. "Мы принимаем сообщения граждан и в виде фотографий с мобильного телефона, поскольку для многих это более удобный формат отправки сообщений", - отметил Тимофей Нижегородцев. Он добавил, что одной фотографии ценника недостаточно, чтобы сообщение было принято в работу. Необходимо будет также указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети, и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания. Для приема заявлений на сайте службы создана специальная форма.

"Документальное подтверждение предыдущей цены на продукцию не нужно, достаточно просто указать примерную стоимость", - добавил Нижегородцев. Таким образом, прикладывать фотографии старых чеков и ценников необязательно, хотя и возможно.

ФАС будет инициировать проверку после того, как на один и тот же магазин поступит несколько жалоб. Проверку начнут с крупных ритейлеров. "Территориальные управления будут запрашивать у магазина причину повышения цен, анализировать договоры с поставщиками и анализировать, по чьей вине идет подорожание", - рассказал руководитель управления ФАС.

По словам Нижегородцева, если магазин или поставщик, который завысил цену, занимает доминирующее положение на рынке, то его оштрафуют на сумму от 1% до 15% оборота. "А если несколько доминирующих поставщиков или ритейлеров повысили одновременно цену на один и тот же товар, то нарушение можно классифицировать как картельный сговор, к штрафам может быть добавлено и уголовное преследование", - пояснил Тимофей Нижегородцев.

Он отметил, однако, что жители столицы могут жаловаться в ФАС на все магазины, вне зависимости от их положения на рынке. "В каждом конкретном случае мы будем разбираться отдельно", - пояснил Нижегородцев. Фотографии, сделанные потребителями, могут помочь выявлению сговора ритейлеров. "В нашей практике были дела, когда нам удавалось доказать факт коммерческого сговора магазинов", - отметил Нижегородцев.

Напомним, что 6 августа президент России Владимир Путин подписал указ о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине. В перечень, утвержденный правительством РФ, попали рыба, свинина, говядина, мясо птицы, сыры, молочная продукция, овощи и фрукты.

Отметим, что фотожалобы на высокие цены принимает не только ФАС. В Подмосковье, например, министерство потребительского рынка и услуг открыло для этого специальные страницы в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Twitter и Instagram (minpotrebmo).

Ранее Национальный союза производителей молока опубликовал прогноз о том, что до конца этого года цены на молочную продукцию в России вырастут примерно на 10%, а для полного импортозамещения говядины и молочной продукции российским производителям может потребоваться около пяти лет. Кроме того, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк накануне сообщил, что цена за 1 кг свинины в Москве уже выросла на 10 рублей, вареная колбаса подорожала на 10 рублей, а охлажденная красная рыба из Норвегии и других стран, попавших под санкции, заканчивается в торговых сетях.

ФАС просит присылать фотосвидетельства завышения цен в магазинах

По мнению юриста московской коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Василия Моисеева, жалобы населения нужны ФАС в первую очередь для анализа рынка. "Антимонопольная служба пытается оценить "масштаб бедствия", в том числе, таким путем. Главным образом фотографии покажут, как санкции повлияли на рынок и на что следует обратить внимание", - сказал он. По словам Моисеева, есть категории товаров, на которые цена не может повыситься. "Например, запрет на товары из Польши не может привести к подорожанию яблок на 100 рублей. Наоборот, цена на отечественные яблоки должна быть более низкой – ниже транспортные издержки. Другое дело, что экзотические товары могут подорожать, однако некоторые поставщики могут искусственно завысить цену на общей волне", - сказал он.

Председатель Общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Михаил Аншаков, в свою очередь, считает, что главным источником повышения цен будут не ритейлеры, а поставщики. "Гипермаркеты выставляют рыночную цену, если они ее сильно завысят, товары не будут покупать", - отметил Михаил Аншаков.

Отметим, что в некоторых магазинах запрещено фотографировать на профессиональный фотоаппарат, но при этом практически всегда ценник можно сфотографировать на мобильный телефон. К слову, в Подмосковье Общественная палата уже начала проводить рейды по магазинам для контроля цен на продукты, при этом представители торговых сетей обещали не препятствовать общественному контролю за ценами.

Дарья Миронова, Марина Курганская

Сюжеты: Проекты , Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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