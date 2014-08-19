Потребители начнут фотоохоту на повышенные цены

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Потребители могут фотографировать ценники в магазинах и отправлять снимки с подтверждением завышенных цен в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом M24.ru сообщил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли антимонопольного ведомства Тимофей Нижегородцев. По его словам, на сайте ФАС работает специальный раздел для сообщений о завышенных ценах на продукты, чей ввоз запрещен санкциями.

Сообщить в ФАС о завышении цен на продукты питания можно будет с помощью мобильных телефонов. "Мы принимаем сообщения граждан и в виде фотографий с мобильного телефона, поскольку для многих это более удобный формат отправки сообщений", - отметил Тимофей Нижегородцев. Он добавил, что одной фотографии ценника недостаточно, чтобы сообщение было принято в работу. Необходимо будет также указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети, и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания. Для приема заявлений на сайте службы создана специальная форма.

"Документальное подтверждение предыдущей цены на продукцию не нужно, достаточно просто указать примерную стоимость", - добавил Нижегородцев. Таким образом, прикладывать фотографии старых чеков и ценников необязательно, хотя и возможно.

ФАС будет инициировать проверку после того, как на один и тот же магазин поступит несколько жалоб. Проверку начнут с крупных ритейлеров. "Территориальные управления будут запрашивать у магазина причину повышения цен, анализировать договоры с поставщиками и анализировать, по чьей вине идет подорожание", - рассказал руководитель управления ФАС.

По словам Нижегородцева, если магазин или поставщик, который завысил цену, занимает доминирующее положение на рынке, то его оштрафуют на сумму от 1% до 15% оборота. "А если несколько доминирующих поставщиков или ритейлеров повысили одновременно цену на один и тот же товар, то нарушение можно классифицировать как картельный сговор, к штрафам может быть добавлено и уголовное преследование", - пояснил Тимофей Нижегородцев.

Он отметил, однако, что жители столицы могут жаловаться в ФАС на все магазины, вне зависимости от их положения на рынке. "В каждом конкретном случае мы будем разбираться отдельно", - пояснил Нижегородцев. Фотографии, сделанные потребителями, могут помочь выявлению сговора ритейлеров. "В нашей практике были дела, когда нам удавалось доказать факт коммерческого сговора магазинов", - отметил Нижегородцев.

Напомним, что 6 августа президент России Владимир Путин подписал указ о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине. В перечень, утвержденный правительством РФ, попали рыба, свинина, говядина, мясо птицы, сыры, молочная продукция, овощи и фрукты.

Отметим, что фотожалобы на высокие цены принимает не только ФАС. В Подмосковье, например, министерство потребительского рынка и услуг открыло для этого специальные страницы в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Twitter и Instagram (minpotrebmo).

Ранее Национальный союза производителей молока опубликовал прогноз о том, что до конца этого года цены на молочную продукцию в России вырастут примерно на 10%, а для полного импортозамещения говядины и молочной продукции российским производителям может потребоваться около пяти лет. Кроме того, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк накануне сообщил, что цена за 1 кг свинины в Москве уже выросла на 10 рублей, вареная колбаса подорожала на 10 рублей, а охлажденная красная рыба из Норвегии и других стран, попавших под санкции, заканчивается в торговых сетях.

ФАС просит присылать фотосвидетельства завышения цен в магазинах

По мнению юриста московской коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Василия Моисеева, жалобы населения нужны ФАС в первую очередь для анализа рынка. "Антимонопольная служба пытается оценить "масштаб бедствия", в том числе, таким путем. Главным образом фотографии покажут, как санкции повлияли на рынок и на что следует обратить внимание", - сказал он. По словам Моисеева, есть категории товаров, на которые цена не может повыситься. "Например, запрет на товары из Польши не может привести к подорожанию яблок на 100 рублей. Наоборот, цена на отечественные яблоки должна быть более низкой – ниже транспортные издержки. Другое дело, что экзотические товары могут подорожать, однако некоторые поставщики могут искусственно завысить цену на общей волне", - сказал он.

Председатель Общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Михаил Аншаков, в свою очередь, считает, что главным источником повышения цен будут не ритейлеры, а поставщики. "Гипермаркеты выставляют рыночную цену, если они ее сильно завысят, товары не будут покупать", - отметил Михаил Аншаков.

Отметим, что в некоторых магазинах запрещено фотографировать на профессиональный фотоаппарат, но при этом практически всегда ценник можно сфотографировать на мобильный телефон. К слову, в Подмосковье Общественная палата уже начала проводить рейды по магазинам для контроля цен на продукты, при этом представители торговых сетей обещали не препятствовать общественному контролю за ценами.

Дарья Миронова, Марина Курганская