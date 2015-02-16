Продажу алкоэнергетиков могут запретить в клубах и кафе

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Московские власти могут запретить продажу алкогольных энергетиков в клубах и учреждениях общественного питания, сообщил M24.ru председатель комиссии МГД по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"Та формулировка, которая распространяется на запрет розничной продажи, не включает в себя клубы и общепит", – отметил Щитов.

По словам депутата, сейчас есть магазины, которые устанавливают у себя маленькие столики и по документам являются заведениями общественного питания. "Они не попадают под планируемый законопроект и, используя лазейку в законе, могут торговать энергетиками", – пояснил Щитов.

Напомним, сегодня фракция "Единая Россия" внесла в Мосгордуму законопроект о запрете продажи энергетических напитков, содержащих алкоголь. На 25 февраля назначено рассмотрение законопроекта в первом чтении.

Для этого законопроекта впервые в Мосгордуме использовали платформы "Активный гражданин", чтобы дать возможность максимальному количеству москвичей высказать свое мнение.

Ранее M24.ru сообщало, что Минздрав России может выступить с инициативой о запрете продажи алкогольных энергетиков по всей стране. В течение 2015 года специалисты проведут исследование о воздействии этих напитков на организм человека. По предварительным данным, алкоэнергетики оказываются сильное негативное влияние на психику.

Напомним, алкогольные энергетики - это слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся такие известные марки как Jaguar, Red Devil и Strike.

В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

Анатолий Федотов