Россельхознадзор ограничил поставки мяса с четырех белорусских заводов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения коснулись "Жлобинского мясокомбината", режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении "Дубравского бройлера", "Смолевичи Бройлер", "Столбцовского мясоконсервного комбината".

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, в продукции повторно обнаружили бактерии рода Listeria monocytogenes, выявили патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.

Ведомство также информирует о нарушениях качественного состава сыра с белорусских предприятий. Это касается "Алигорекс", "Кобринского маслодельно-сыродельного завода", "Пружанского молочного комбината".