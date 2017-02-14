Россельхознадзор ограничил поставки мяса с четырех белорусских заводов

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.
Ограничения коснулись "Жлобинского мясокомбината", режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении "Дубравского бройлера", "Смолевичи Бройлер", "Столбцовского мясоконсервного комбината".
По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, в продукции повторно обнаружили бактерии рода Listeria monocytogenes, выявили патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.
Ведомство также информирует о нарушениях качественного состава сыра с белорусских предприятий. Это касается "Алигорекс", "Кобринского маслодельно-сыродельного завода", "Пружанского молочного комбината".
МВД Белоруссии инициировало ряд доследственных проверок в отношении представителей Россельхознадзора. Сотрудников ведомства заподозрили в действиях, предусмотренных статьей "Дискредитация деловой репутации конкурента" Уголовного кодекса республики.
По мнению представителей МВД, отдельные сотрудники Россельхознадзора ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей.