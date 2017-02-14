Форма поиска по сайту

14 февраля 2017, 17:08

Экономика

Россельхознадзор ограничил поставки мяса с четырех белорусских заводов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения коснулись "Жлобинского мясокомбината", режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении "Дубравского бройлера", "Смолевичи Бройлер", "Столбцовского мясоконсервного комбината".

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, в продукции повторно обнаружили бактерии рода Listeria monocytogenes, выявили патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.

Ведомство также информирует о нарушениях качественного состава сыра с белорусских предприятий. Это касается "Алигорекс", "Кобринского маслодельно-сыродельного завода", "Пружанского молочного комбината".

С 6 февраля Россия запретила поставки говядины из Минской области. Меру приняли из-за того, что белорусские предприятия поставляли на территорию Россию запрещенную к ввозу украинскую продукцию.

МВД Белоруссии инициировало ряд доследственных проверок в отношении представителей Россельхознадзора. Сотрудников ведомства заподозрили в действиях, предусмотренных статьей "Дискредитация деловой репутации конкурента" Уголовного кодекса республики.

По мнению представителей МВД, отдельные сотрудники Россельхознадзора ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей.

