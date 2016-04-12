В Орехово-Зуевском районе уничтожили более 240 килограммов зараженных специй

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Более 240 килограммов зараженных специй уничтожили в Орехово-Зуевском районе по предписанию Россельхознадзора, сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

В Россельхознадзор поступило извещение от компании "Топ продукт" об обнаружении в изготовляемой компанией продукции "Специи для рыбы" карантинного вредного организма – амброзии полыннолистной.

Инспекторы досмотрели всю партию засоренной продукции и выдали предписание о принятии мер.

"Собственник продукции принял решение об ее уничтожении. В присутствии инспектора было произведено уничтожение партии "Специи для рыбы" путем сжигания на технической площадке "Топ продукт", – говорится в сообщении.