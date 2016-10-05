Форма поиска по сайту

Новости

05 октября 2016, 16:03

Экономика

Маркировать продукцию с пальмовым маслом начнут с января

Фото: DPA/ТАСС

Власти обяжут производителей маркировать продукцию, содержащую пальмовое масло, с 1 января 2017 года, передает РИА Новости.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что новый технический регламент обяжет производителей маркировать молочные продукты с содержанием пальмового масла таким образом, чтобы эту надпись нельзя было пропустить.

Кроме того, в течение всего 2016 года власти обсуждали вопрос о введении акциза на пальмовое масло, однако позже от этой идеи отказались.

Что такое пальмовое масло?

Пальмовое масло получают из мясистых плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). С 2015 года объемы его производства вышли на первое место, оставив далеко позади и рапсовое, и соевое, и растительное масла.

Его используют для приготовления специальных жиров, вроде заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, жиров для глазури и многого другого. В чистом виде его используют как масло для фритюра.

Считается, что потребление большого количества пальмового масла может привести к атеросклерозу, болезням сердца и провоцировать онкологию. Тем не менее, ряд экспертов считает, что пальмовое масло полезнее животного, так как в нем нет холестерина.

продукты законы пальмовое масло

