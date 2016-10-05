Маркировать продукцию с пальмовым маслом начнут с января

Фото: DPA/ТАСС

Власти обяжут производителей маркировать продукцию, содержащую пальмовое масло, с 1 января 2017 года, передает РИА Новости.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что новый технический регламент обяжет производителей маркировать молочные продукты с содержанием пальмового масла таким образом, чтобы эту надпись нельзя было пропустить.

Кроме того, в течение всего 2016 года власти обсуждали вопрос о введении акциза на пальмовое масло, однако позже от этой идеи отказались.