Маркировать продукцию с пальмовым маслом начнут с января

Фото: DPA/ТАСС
Власти обяжут производителей маркировать продукцию, содержащую пальмовое масло, с 1 января 2017 года, передает РИА Новости.
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что новый технический регламент обяжет производителей маркировать молочные продукты с содержанием пальмового масла таким образом, чтобы эту надпись нельзя было пропустить.
Кроме того, в течение всего 2016 года власти обсуждали вопрос о введении акциза на пальмовое масло, однако позже от этой идеи отказались.
Что такое пальмовое масло?Пальмовое масло получают из мясистых плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). С 2015 года объемы его производства вышли на первое место, оставив далеко позади и рапсовое, и соевое, и растительное масла.
Его используют для приготовления специальных жиров, вроде заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, жиров для глазури и многого другого. В чистом виде его используют как масло для фритюра.
Считается, что потребление большого количества пальмового масла может привести к атеросклерозу, болезням сердца и провоцировать онкологию. Тем не менее, ряд экспертов считает, что пальмовое масло полезнее животного, так как в нем нет холестерина.