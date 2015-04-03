Россия запретила импорт "Мистера Мускула" и "Туалетного утенка"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Роспотребнадзор запретил с 23 марта импорт чистящих и моющих средств украинской компании "СК Джонсон", сообщили в пресс-службе ведомства.

"СК Джонсон" поставляет продукцию под брендами Raid, "Туалетный утенок", "Мистер Мускул", Kiwi (крем для обуви), Glade (освежители воздуха).

"При исследовании средства для мытья стекол Mr. Muscle, средства для мытья и чистки кухонных поверхностей Mr. Muscle и чистящих средств для унитазов "Туалетный утенок" производства "СК Джонсон" установлено их несоответствие гигиеническим требованиям по раздражающему действию", – пояснили в ведомстве.

Компания "СК Джонсон" была основана в 1886 году Сэмюэлем Кертисом Джонсоном. В портфель брендов входят продукты по борьбе с насекомыми Raid и OFF, полироль Pronto, освежители воздуха Oust и Glade, чистящие и моющие средства Mr. Muscle и "Туалетный утенок" и средства для ухода за обувью Kiwi.

Напомним, в январе 2015 года Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию украинской пищевой соли от производителя ГП "Артемсоль".

А в конце прошлого года Роспотребнадзор также ввел запрет на ввоз в страну украинских сыроподобных продуктов. Это объяснялось это многочисленными нарушениями требований законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Также с 14 октября вступил в силу запрет на ввоз украинских сыров. Ограничения поставок связаны с нарушениями производителями маркировки продукции и несоблюдением санитарных норм.