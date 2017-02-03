Россия запретит поставки говядины из Белоруссии с 6 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россия запрещает поставки говядины из Минской области с 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Сообщается, что меру приняли из-за того, что белорусские предприятия поставляли на территорию Россию запрещенную к ввозу украинскую продукцию.

С 6 февраля Россельхознадзор также запретил ввозить в Россию говядину из Новой Зеландии и Грузии.

В первом случае это связано с тем, что в мясе обнаружили рактопамин (вещество, запрещенное в России, используется в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы скота). Во втором – со вспышкой нодулярного дерматита рогатого скота. Запреты снимут после устранения нарушений.