"Ъ-деньги": Лучшие друзья шопоголиков

Я другой такой жены не знаю

В России не прижился западный тип первой леди, которая активно занимается благотворительностью и заодно укрепляет имидж супруга. За редким исключением наши высшие чиновники против публичности своих жен — этим мощным ресурсом для развития в стране института благотворительности они распоряжаются столь же неэффективно, как и прочими.

Штраф голову сломит

Тысячи автовладельцев возмущены тем, что числятся среди должников ГИБДД, хотя все квитанции оплатили. Сотням приходят штрафы за нарушения, которых они не совершали. Виноваты, как водится, ведомства, которые не могут договориться, и несовершенная техника.

Лучшие друзья шопоголиков

У двухмиллионной армии российских любителей заграничного интернет-шопинга появился способ доставки покупок, позволяющий обойтись без "Почты России". А если учесть, что услуга дешевеет, в ближайшие годы еще столько же наших сограждан откроют для себя удивительный мир низких цен, скидок, распродаж и кэшбэков.

Дело о любительском правосудии

$180 млн потеряла компания United Airlines, которой музыкант Дейв Кэрролл решил отомстить за сломанную гитару. Когда частное лицо берется кого-нибудь наказывать за правонарушение, это называется самосудом. Если сегодня авиакомпанию можно наказать, написав о ней сатирическую песню и собрав несколько миллионов просмотров на YouTube, то в прежние века жертвы несправедливости собирали толпу и шли линчевать своих обидчиков. Самосуд существовал всегда, но особую популярность он приобретал, когда с его помощью можно было решить имущественные вопросы.

Невезущая батарейка

26 мая 2013 года компания Better Place объявила о банкротстве. $850 млн выброшенных на ветер инвестиций, уволенные сотрудники, обманутые клиенты — таковы итоги проекта глобальной электромобилизации, наиболее активно воплощавшегося в Израиле и Дании.

Зомби в борьбе за мир

Россию охватывает "Война миров Z", главный претендент на звание самого дорогостоящего фильма о зомби. Детище режиссера Марка Форстера, известного по картинам "Бал монстров", "Волшебная страна" и одной из серий бондианы — "Квант милосердия".

