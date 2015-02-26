Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2015, 13:52

Шоу-бизнес

Эд Ширан стал триумфатором музыкальной премии BRIT Awards

Эд Ширан. Фото: Страница в Facebook

Поп-фолк музыканту Эду Ширану вручили премию BRIT Awards как лучшему британскому артисту. Ширан обошел Деймона Албарна, Джорджа Эзра, Паоло Нутини и Сэма Смита (взявшего четыре "Грэмми"). Смит, в свою очередь, взял награду в номинации "Британский прорыв года".

Также Эд Ширан победил в номинации "Лучший британский альбом" за пластинку "X", которая заняла первое место в чартах США, Австралии, Великобритании, Германии, Канады и других.

Певица и актриса Палома Фейт признана лучшей британской исполнительницей, а рок-дуэт Royal Blood - лучшей британской группой.

Также награды присудили:

  • "Лучшая иностранная группа" - Foo Fighters;
  • "Лучший иностранный исполнитель" - Фаррелл Уильямс;
  • "Лучшая иностранная исполнительница" - Тейлор Свифт;
  • "Лучший сингл" - Mark Ronson Ft Bruno Mars "Uptown Funk".

Полный список победителей BRIT Awards 2015 можно посмотреть здесь.

Премия BRIT Awards считается британским аналогом "Грэмми" и была основана Британской ассоциацией производителей фонограмм в 1977 году. С 1982 года вручается ежегодно.

Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards (с 2000 года), вручаемая в мае.

премия Brit Awards Фаррелл Уильямс Тейлор Свифт Сэм Смит Эд Ширан

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика