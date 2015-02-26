Эд Ширан стал триумфатором музыкальной премии BRIT Awards

Эд Ширан. Фото: Страница в Facebook

Поп-фолк музыканту Эду Ширану вручили премию BRIT Awards как лучшему британскому артисту. Ширан обошел Деймона Албарна, Джорджа Эзра, Паоло Нутини и Сэма Смита (взявшего четыре "Грэмми"). Смит, в свою очередь, взял награду в номинации "Британский прорыв года".

Также Эд Ширан победил в номинации "Лучший британский альбом" за пластинку "X", которая заняла первое место в чартах США, Австралии, Великобритании, Германии, Канады и других.

Певица и актриса Палома Фейт признана лучшей британской исполнительницей, а рок-дуэт Royal Blood - лучшей британской группой.

Также награды присудили:



"Лучшая иностранная группа" - Foo Fighters;

"Лучший иностранный исполнитель" - Фаррелл Уильямс;

"Лучшая иностранная исполнительница" - Тейлор Свифт;

"Лучший сингл" - Mark Ronson Ft Bruno Mars "Uptown Funk".

Полный список победителей BRIT Awards 2015 можно посмотреть здесь.