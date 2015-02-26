Эд Ширан стал триумфатором музыкальной премии BRIT Awards

Эд Ширан. Фото: Страница в Facebook
Поп-фолк музыканту Эду Ширану вручили премию BRIT Awards как лучшему британскому артисту. Ширан обошел Деймона Албарна, Джорджа Эзра, Паоло Нутини и Сэма Смита (взявшего четыре "Грэмми"). Смит, в свою очередь, взял награду в номинации "Британский прорыв года".
Также Эд Ширан победил в номинации "Лучший британский альбом" за пластинку "X", которая заняла первое место в чартах США, Австралии, Великобритании, Германии, Канады и других.
Певица и актриса Палома Фейт признана лучшей британской исполнительницей, а рок-дуэт Royal Blood - лучшей британской группой.
Также награды присудили:
- "Лучшая иностранная группа" - Foo Fighters;
- "Лучший иностранный исполнитель" - Фаррелл Уильямс;
- "Лучшая иностранная исполнительница" - Тейлор Свифт;
- "Лучший сингл" - Mark Ronson Ft Bruno Mars "Uptown Funk".
Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards (с 2000 года), вручаемая в мае.