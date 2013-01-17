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17 января 2013, 13:44

Мэр Москвы

Журналисты "Москвы 24" получили премию Москвы

В столице вручили премии Москвы в области журналистики

Мэр города Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики. В числе награжденных в этом году оказался и специальный корреспондент телеканала "Москва 24" Сергей Зенин. Также премию получил ведущий телеканала "Москва 24" Евгений Додолев.

Премиями были отмечены самые актуальные репортажи и статьи, а также лучшие теле- и радиопрограммы о жизни города.

Церемония вручения премии Москвы в области журналистики проходит ежегодно с 2002 года. Премии присуждаются в канун Дня российской печати указом мэра.

Победителей выбирает экспертный совет, в который входят руководители ведущих средств массовой информации и журналисты.

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