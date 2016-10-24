Гоша Куценко познакомит зрителей со своим "Врачом"

Кадр из фильма "Врач"

Премьера фильма "Врач", режиссером которого выступил известный актер Гоша Куценко, состоится в понедельник вечером в киноцентре "Октябрь". Об этом сообщается на сайте "КАРО".

Кинолента повествует о нейрохирурге, который ежедневно не только спасает жизни своих пациентов, но и выбивает квоты для них. Каждый день он озвучивает страшные диагнозы и выслушивает вопросы о том, есть ли хоть какая-то надежда. Его преследует страшный кошмар – самому превратиться в человека, обреченного на неподвижную и бессмысленную жизнь в состоянии "овоща".

Режиссером фильма выступил актер Гоша Куценко, известный работами в таких фильмах, как "Игра в правду", "Самоубийцы", "Мамы", "Любовь-морковь", "Антикиллер" и других. К слову, в ленте "Врач" артист также сыграл главную роль.