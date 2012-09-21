Московский театр кукол имени Образцова открывает новый сезон

21 сентября в Центральном театре кукол имени С.В. Образцова откроется новый театральный сезон. Первой постановкой традиционно станет "Необыкновенный концерт". Актеры знаменитого Театра кукол Андрей Нечаев и Дмитрий Чернов рассказали о сезоне и своей работе

Театр кукол имени Образцова открывает новый 82-й сезон в пятницу, 21 сентября. Юных зрителей ожидают две премьеры. В ноябре покажут спектакль "Старый сеньор с большими крыльями" по мотивам новелл Габриэля Гарсия Маркеса. В начале следующего года на сцене театра можно будет увидеть знаменитую "Синюю птицу" Мориса Метерлинка.

Постановкой "Синей птицы" занимался режиссер МХТ имени Чехова, заслуженный артист России Николай Скорик, рассказали "М24" актеры театра кукол имени Образцова Андрей Нечаев и Дмитрий Чернов.

Кроме того, в репертуаре снова появился спектакль "Маугли", премьера которого прошла в конце прошлого сезона. Любимый зрителями спектакль покажут в октябре в рамках фестивалей "Ожившая сказка" и "Золотой витязь", сообщает РИА Новости.

Также зрители увидят спектакль из золотого фонда театра – "Волшебную лампу Аладдина". В 2010 году спектаклю исполнилось ровно 60 лет.