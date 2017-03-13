Антон Долин обсудит фильм "Сплит" с психологом

Множественные личности одного маньяка

Дата: 17 марта в 19:30.

Место: кинотеатр "КАРО 11 Октябрь" (Новый Арбат, 24).

Кадр из фильма "Сплит". Предоставлен организатором мероприятия

Ради чего идти: чтобы увидеть новый фильм известного мастера триллеров и психологических драм М. Найта Шьямалана. "Сплит" рассказывает о маньяке Кевине, в котором уживаются 23 личности. Он похищает троих девушек и вынуждает их устроить настоящую войну и бороться друг с другом за выживание. Одновременно с этим воевать друг с другом начинают голоса в его голове.

Кинокритик Антон Долин и психолог Татьяна Салахиева-Талал выяснят, что перед нами – триллер, драма или фантастика, – а также поговорят о мотивациях персонажей. Обсуждение начнется сразу после показа фильма.

Что еще: вы можете выиграть билеты на "Сплит" и последующую дискуссию, приняв участие в конкурсе. Все подробности – в нашем Instagram.