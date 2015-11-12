Театр сатиры представит премьеру по пьесе Юрия Полякова

Фото предоставлено пресс

4 декабря в Московском академическом театре сатиры состоится премьера спектакля "Чемоданчик" по пьесе Юрия Полякова.

Как сообщает пресс-служба театра, эта история – скорее фантастическая, но выведенная в смешной сюжет. Действие разворачивается в обычной московском квартире, где пересекаются абсолютно разные герои – режиссер, бывший колхозник и другие.

Главную роль исполняет Федор Добронравов. Спектакль поставил Александр Ширвиндт.