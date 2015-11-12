Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября 2015, 14:13

Культура

Театр сатиры представит премьеру по пьесе Юрия Полякова

Фото предоставлено пресс

4 декабря в Московском академическом театре сатиры состоится премьера спектакля "Чемоданчик" по пьесе Юрия Полякова.

Как сообщает пресс-служба театра, эта история – скорее фантастическая, но выведенная в смешной сюжет. Действие разворачивается в обычной московском квартире, где пересекаются абсолютно разные герои – режиссер, бывший колхозник и другие.

Главную роль исполняет Федор Добронравов. Спектакль поставил Александр Ширвиндт.

Дата: 4, 10, 20, 24 декабря

Место: Московский академический театр сатиры

Цена: от 600 рублей

премьеры Юрий Поляков

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика