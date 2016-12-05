Эмир Кустурица и Моника Белуччи привезут фильм "По Млечному пути" в Москву

Фото: Zuma/ТАСС/Dave Bedrosian

Сербский режиссер Эмир Кустурица и итальянская актриса Моника Белуччи представят в Москве свой совместный фильм "По млечному пути", премьера которого состоялась в этом году на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пиар-агентстве Movie Mover, сопровождающем приезд артистов в российскую столицу.

Московская премьера состоится 21 декабря. Вместе с Кустурицей и Белуччи в российскую столицу приедет актриса Слобода Мичалович, сыгравшая в фильме.

Действие фильма разворачивается во время боснийской войны. Главный герой – молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат. Он встречает таинственную итальянку, которая переворачивает его жизнь. Главные роли в ленте сыграли сам Кустурица и Моника Беллуччи.

В российский прокат фильм выйдет 12 января 2017 года.

Эмир Кустурица – сербский кинорежиссер, чьи работы отмечены наградами "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля, "Серебряный медведь" фестиваля в Берлине, "Серебряный лев" Венецианского киносмотра. Режиссер также играет на гитаре в фолк-рок-группе The No Smoking Orchestra.

4 ноября Кустурица получил от Владимира Путина российский Орден Дружбы. Награда присуждается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.