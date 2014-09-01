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Культура

01 сентября 2014, 17:10

В День народного единства на Тверской будут звучать стихи

праздники День народного единства Тверская

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверскую улицу украсят к 4 ноября. Там установят три стенда с подсветкой с надписью "Единство", а также четыре баннера "День народного единства".

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Помимо этого, на Тверской поставят 104 декоративных фонаря, к которым прикрепят звезды, цветы и стилизованные гербы. На них установят 28 рупорных громкоговорителей, по которым будут транслировать поздравления, стихи и песни, посвященные Дню народного единства.

История вопроса

Праздник День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Исторически этот праздник связан с окончанием в России Смутного времени.

1 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В феврале 1613 года Земский собор избрал новым царем Михаила Романова - первого из династии Романовых.

В ноябре 2004 года депутаты Госдумы решили отменить праздник 7 ноября - годовщину октябрьского переворота и 12 декабря — День Конституции, и установить День народного единства. Парламентарии отметили, что ополчение Минина и Пожарского продемонстрировало образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

27 декабря 2004 года 4 ноября стал официальным праздником День народного единства.

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