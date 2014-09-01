В День народного единства на Тверской будут звучать стихи

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Тверскую улицу украсят к 4 ноября. Там установят три стенда с подсветкой с надписью "Единство", а также четыре баннера "День народного единства".

Помимо этого, на Тверской поставят 104 декоративных фонаря, к которым прикрепят звезды, цветы и стилизованные гербы. На них установят 28 рупорных громкоговорителей, по которым будут транслировать поздравления, стихи и песни, посвященные Дню народного единства.