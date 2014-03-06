Форма поиска по сайту

Ветераны предложили сделать 5 декабря государственным праздником

Председатели советов ветеранов Москвы предложили сделать 5 декабря государственным праздником, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой был включен в перечень столичных праздников в 2012 году. Это единственный из официальных праздников города, посвященным подвигам москвичей в период Великой Отечественной войны, отметил руководитель фракции "КПРФ" в Мосгордуме Андрей Клычков.

Кроме того, ветераны предлагают в этот день вывешивать копии Знамени Победы на зданиях, чтобы подчеркнуть значимость даты и особый вклад сражения в приближение Великой Победы. По мнению авторов инициативы, это будет способствовать патриотическому воспитанию москвичей.

праздник ветераны Битва под Москвой

