Проблемами женщин в Москве займется Мария Арбатова

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

В экспертный совет при столичном омбудсмене войдет известная писательница Мария Арбатова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Потяеву.

Арбатова займется проблемами защиты прав московских женщин. По словам Потяевой, в городе сейчас открыт единственный кризисный центр для женщин, в котором не могут рассмотреть все поступающие обращения.

В частности, Арбатовой предстоит разработать концепцию правовой помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия или оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в дальнейшем уделять этой тематике особое внимание.

Экспертный совет при столичном уполномоченном по правам человека соберут из числа представителей общественных организаций. Этот орган будет вести постоянную работу и экспертизу в области соцзащиты москвичей.

Мария Арбатова - российская писательница, публицист, драматург, телеведущая и общественный деятель, член Союза Писателей Москвы и Соза театральных деятелей России. Автор 14 пьес, более двадцати книг и множества публицистических статей. С 1991 года Арбатова занимается различными инициативами в области защиты прав женщин. В 2012 году стала президентом "Центра помощи женщинам".