07 сентября 2012, 16:35

Политика

Зарплата врачей и учителей в Москве опережает среднюю в регионах

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти подвели первые итоги реализации указов президента. Межведомственная комиссия московского правительства провела второе заседание по работе над задачами, поставленными президентом, в области социально-экономической политики.

В своем докладе руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников сообщил о мерах по повышению заработной платы бюджетникам.

Так, зарплата врачей и школьных учителей в Москве уже превысила среднюю зарплату в регионе и по стране в целом. Средний заработок столичного врача в первом полугодии 2012 года составил более 60 тысяч рублей, что почти на 15 тысяч рублей больше, чем в регионе.

Заработная плата сотрудников общеобразовательных учреждений составляет 51,2 тысячи рублей, то к концу текущего года прогнозируется ее повышение до 55,670 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Столичные власти отмечают, что их политика и в дальнейшем будет ориентирована на повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи жителям города.

По итогам доклада был составлен сводный план мероприятий по реализации указов президента.

правительство Москвы работа школы зарплата больницы городское управление

