Один человек погиб при пожаре в центре Москвы

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в квартире в центре столицы.

По данным правоохранительных органов, пожар произошел накануне вечером в одной из квартир на шестом этаже дома №19 корпус 3 на улице Усачева. В ходе тушения из квартиры были спасены два человека, которые были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

После ликвидации возгорания, площадь которого составила 30 квадратных метров, в квартире был обнаружен погибший. В настоящее время устанавливается его личность.