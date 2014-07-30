В выходные смог доберется до северо-запада Подмосковья

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Северо-западные районы Подмосковья в ближайшие выходные может затянуть смогом. Причиной являются торфяные пожары в Тверской области. Об этом сообщил 30 июля ИТАР-ТАСС со ссылкой на комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу ожидается западный и юго-западный ветер, в связи с чем задымление подмосковным районам грозить не будет. Однако в субботу и воскресенье прогноз изменится: ветер подует с севера и северо-запада, и в этом случае дым распространится уже на Московскую область.

Во вторник вечером на некоторые районы Подмосковья уже повеяло смогом с торфяников, которые горят в Калининском, Конаковском и Кимрском районах Тверской области.

При этом глава комитета лесного хозяйства Павел Кукушкин сообщил, что ситуация с торфяными пожарами в московском регионе пока не является угрожающей: в области произошло только 19 незначительных возгораний. Предотвратить более серьезные последствия помогло обводнение торфяников, а также авиационное и наземное патрулирования в подмосковных лесах.

Напомним, что самое сильное задымление в Москве и Подмосковье наблюдалось летом 2010 года, когда жара и засуха привели к многочисленным возгораниям в разных регионах страны. В Московской области было зафиксировано более 100 пожаров площадью около 200 гектаров. Особенно огнеопасным оказался период с 25 июля по 25 августа. Напомним, что самое сильное задымление в Москве и Подмосковье наблюдалось летом 2010 года, когда жара и засуха привели к многочисленным возгораниям в разных регионах страны. В Московской области было зафиксировано более 100 пожаров площадью около 200 гектаров. Особенно огнеопасным оказался период с 25 июля по 25 августа. Дым горящих торфяников более чем на неделю окутал Москву, проник в метрополитен, нарушил работу аэропортов и серьезно подорвал здоровье жителей столицы. Концентрация угарного газа в городе превысила допустимую норму почти в семь раз, смертность в столице увеличилась на 50,7 процентов.

