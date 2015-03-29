Очевидцы сообщили о пожаре в районе рынка "Кунцево-2"

Фото: читатель M24.ru

Пожар произошел в районе 55 километра МКАД, недалеко от строительного рынка "Кунцево-2", сообщает читатель M24.ru. По его словам, открытый огонь виден с большого расстояния, на месте работают пожарные.

Пресс-служба МЧС по Московской области отмечает, что горит строение на улице Московской в поселке Немчиновка Одинцовского района. Как уточняет телеканал "Москва 24", горят строительные контейнеры. Площадь возгорания составляет 180 квадратных метров. На месте работают около 30-ти пожарных и 7 единиц техники.

Рынок "Кунцево-2" расположен в соседнем с Немчиновкой поселке Малая Сетунь.