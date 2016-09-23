Форма поиска по сайту

23 сентября 2016, 01:10

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту пожара на складе в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного пожара на складе на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие. Следователи назначат ряд судебных экспертиз.

История вопроса

Информация о возгорании на складе на Амурской улице поступила в МЧС в 17:23 22 сентября. Было установлено, что горит пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляет 500 метров.

К 22:30 площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. СМИ сообщили о гибели нескольких пожарных, которые участвовали в тушении склада. В МЧС заявили, что с ними пропала связь, но не подтвердили информацию о гибели. Позднее выяснилось число пропавших спасателей – их было 8 человек.

Пожару была присвоена четвертая категория сложности. Работу пожарных осложняет нестандартная планировка здания: огнеборцам трудно потушить пламя, которое распространяется с огромной скоростью.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Сюжет: Крупный пожар на складе в Гольянове
