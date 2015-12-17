МЧС: в горящем Доме культуры МВД не было людей

Площадь пожара в центре Москвы составляет 150 квадратных метров

Людей в горящем здании Дома культуры полиции на Новослободской улице нет, сведения о пострадавших не поступали, сообщает пресс-служба МЧС.

Площадь пожара по состоянию на 9:00 составляет 150 квадратных метров, на месте работают 20 спасательных подразделений. В районе ЧП ограничено движение транспорта, движение регулирует столичная Госавтоинспекция.

Напомним, в центре Москвы около 7 часов утра загорелось пятиэтажное здание культурного центра ГУ МВД, пожару присвоен III ранг опасности.

На месте работает лаборатория ГУ МЧС по Москве, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Как отмечает Агентство "Москва", глава столичной полиции Анатолий Якунин назначил проверку по факту ЧП.