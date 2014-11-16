Форма поиска по сайту

16 ноября 2014, 21:01

Происшествия

Из-за пожаров в Пресненском районе Москвы изменены маршруты автобусов

Фото: ТАСС

Из-за ЧП в Пресненском районе Москвы изменены маршруты автобусов №4 и 155, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Автобусы следуют измененной трассой и минуют Причальный проезд и Шелепихинскую набережную. Ограничения в движении связаны с работой пожарно-спасательных бригад в районе Шелепихинского шоссе, Шелепихинской набережной и Шелепихинского проезда", - отметили в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщили, что в Пресненском районе из-за неисправности на газораспределительной подстанции в нескольких квартирах произошли пожары. Пострадал один человек.

