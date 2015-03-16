Работы на колокольне завершились днем в воскресенье – подрядчик

Пожар в Новодевичьем монастыре тушили более 100 спасателей

Реставрационные работы на пострадавшей от пожара колокольне Новодевичьего монастыря завершились днем, после чего была полностью отключена электропроводка. Об этом телеканалу "Москва 24" заявил представитель подрядной организации, руководящей проектом реставрации монастыря, Александр Ахромов.

По его словам, работы были закончены 15 марта в 11 часов дня, после чего электропроводка была полностью отключена.

"На колокольне проводились позолотные работы, выполнялись работы по "дозолачиванию" подзоров. Это последние работы по куполу колокольни", - сказал он.

Напомним, что сигнал о пожаре в Новодевичьем монастыре поступил в МЧС в 22.41. Пожар начался на строительных лесах, на высоте около 35 метров.

Пламя было ликвидировано в 01:23, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, при ЧП никто не пострадал.



Среди основных версий произошедшего – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, на колокольне проводились реставрационные работы по заказу Минкульта РФ, внутри здания нет никаких ценностей.

Заместитель министра культуры России Григорий Пирумов заявил журналистам, что колокольня серьезно не пострадала. "Серьезного ущерба при пожаре нет, горели только строительные леса и огонь в колокольню не ушел. В любом случае, объект застрахован и все будет восстановлено", – сказал он.