После взрыва на мясокомбинате возбуждено уголовное дело

После проверки на мясокомбинате в Рудневе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на мясокомбинате в Новой Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Почти сутки территорию обследовали пожарные эксперты и криминалисты. Они выясняли, что могло стать причиной пожара. По данным следствия, в одном из цехов взорвался газовый баллон.

Предполагается, что детонация произошла во время проведения сварочных работ. Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в 10 часов утра 15 января на складе производителя "Снежана", который является официальным поставщиком Кремля, вспыхнул пожар.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, в ходе тушения пожара здание частично обрушилось на площади в тысячу "квадратов". ЧП был присвоен второй ранг сложности.

На месте пожара работали вертолеты и 22 пожарно-спасательных подразделения численностью 77 человек. В результате инцидента пострадали около 10 человек.

На данный момент семеро остаются в реанимации. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще шести человек оценивается как тяжелое.