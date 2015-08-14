Фото: ТАСС/Александр Колбасов

В московских подъездах могут установить огнетушители. Такой вопрос сейчас обсуждается в префектуре ЮВАО, рассказали m24.ru в пресс-службе префектуры ЮВАО. Зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев сообщил, что депутаты готовы провести круглый стол с участием экспертов, чтобы выяснить, стоит ли устанавливать огнетушители в домах по всей столице и насколько такая мера будет эффективна. Главный пожарный инспектор Москвы Сергей Высиков не против установки в подъездах огнетушителей, но отмечает, что важно проработать детали. В пресс-службе столичного управления МЧС пояснили, что около 70% всех возгораний происходит в жилом секторе.

"Сейчас в префектуре обсуждается возможность установки огнетушителей в подъездах многоквартирных жилых домов", - сказали в пресс-службе.

В Мосгордуме поддержали идею оборудования подъездов дополнительными средствами пожаротушения. Заместитель председателя думской комиссии по безопасности Андрей Шибаев заявил, что нужно обсудить этот вопрос с экспертами. "Необходимо тщательно проработать этот вопрос, учесть все вероятные случаи. Безопасность жителей – одна из самых важных задач. Поэтому если необходимость в дополнительной "линии обороны" есть, ее нужно создать", - заявил депутат.

Главный пожарный инспектор Москвы Сергей Высиков не против установки в подъездах огнетушителей. Но заметил, что здесь возникает ряд вопросов. "Во-первых, неясно, кто будет закупать огнетушители, за чей счет будет производиться их установка и последующее обслуживание. Во-вторых, где и как их размещать, чтобы они были доступны. И в-третьих, как организовать систему контроля, чтобы их попросту не растащили", - пояснил собеседник m24.ru.



По данным столичного управления МЧС, порядка 70% всех возгораний происходит в жилом секторе. К примеру, в начале недели загорелось здание в Подсосенском переулке в центре столицы. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Месяц назад на Северо-востоке Москвы пожарные эвакуировали более 20 человек из-за возгорания жилого дома. А ранее на юге столицы один человек сгорел в собственной постели

Первый замглавы центрального аппарата Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Крылов считает, что огнетушителем может пользоваться любой человек. Специальной подготовки для этого не нужно.

"Огнетушитель – это первичное средство пожаротушения. Он предназначен именно для обычных людей, не имеющих каких-то особых навыков. Достаточно знать, как он приводится в действие и что пенными огнетушителями нельзя "гасить" электрические приборы и проводку", - пояснил Крылов.

Руководитель противопожарного проекта "Гринпис России" Григорий Куксин отмечает, что при грамотном использовании огнетушителя зачастую можно ликвидировать бытовые возгорания еще до прибытия пожарной команды.

"Для большей эффективности можно сочетать два вида огнетушителей. Например, пятилитровый порошковый и в дополнение к нему углекислотный такого же объема. При такой комбинации можно эффективно тушить как электропроводку и технику, так и различные горючие жидкости", - рассказал эксперт.

Куксин также подчеркнул одно важное требование: огнетушители всегда должны быть в свободном доступе, но при этом защищены от воров и хулиганов.

"Недопустимо, чтобы все средства тушения были заперты где-то или, например, складировались на первом этаже высотного дома. Они должны храниться открыто - на первом этаже или на нескольких площадках, если дом высотный. Но при этом жителям придется сорганизоваться, чтобы каким-то образом обеспечить их сохранность. Можно, например, нанять консьержа или установить систему видеонаблюдения и развесить предупреждающие таблички. Это поможет снизить риск кражи огнетушителя или просто хулиганства", - заключил собеседник m24.ru.

Напомним, в московских подъездах предлагается установить "доски позора" с фотографиями курильщиков и тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности. Тем временем в столичных парках начались регулярные рейды против разведения костров и установки мангалов в непредназначенных для этого местах. Требования пожарной безопасности прописали и для подмосковных дачников. Им запретили сжигать мусор и сухую траву на территории дачных поселков и рядом с ними.