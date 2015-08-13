Трое детей погибли в результате пожара в Подмосковье

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Трое детей погибли в результате пожара в подмосковном селе. Областной Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК.

Пожар произошел в ночь на 13 августа в квартире, расположенной на третьем этаже многоэтажного дома в селе Новопетровское Истринского Подмосковья. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали пламя, однако в одной из комнат были обнаружены три тела детей.

По предварительным данным, четверо детей спали в своей комнате отдельно от взрослых. Ночью бабушка почувствовала запах гари и увидела, что из комнаты, где спят девочки, идет дым. Отцу детей удалось спасти только одну из девочек.

Специалисты МЧС установили, что очаг возгорания находился в комнате, где спали дети. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, накануне крупный пожар произошел на Москве-реке - загорелось масляное пятно. В результате пожара пострадали три жителя района Марьино – двое взрослых и 9-летний ребенок. Взрослые были госпитализированы в 36-ю городскую больницу, а ребенок – в 9-ю городскую детскую больницу.

Заявка о происшествии по адресу улица Поречная, дом 29 поступила в МЧС от очевидца в 17.30. Первое подразделение спасателей прибыло на место в 17.38, а в 17.50 пожар ликвидировали.

В московском управлении МЧС сообщили, что происходило возгорание 100 погонных метров травы на берегу Москвы-реки, а также масляного пятна на поверхности реки на площади 4 квадратных метра.