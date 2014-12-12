Один человек погиб при пожаре в доме на востоке Москвы

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На востоке Москвы в квартире жилого дома произошел пожар. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В 3.10 поступил сигнал о пожаре в квартире жилого дома на шоссе Энтузиастов, дом 52. На площади около 10 квадратных метров загорелись личные вещи и мебель. В 3.36 пожар ликвидировали.

Несмотря на оперативность работы пожарно-спасательных подразделений к сожалению погиб один человек, еще один госпитализирован.

В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.