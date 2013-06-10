В Сергиевом Посаде горит торговый центр

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Сергиевом Посаде горит торговый центр. Двухэтажное здание расположено на Вокзальной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:00.

В 18.06 к месту происшествия прибыло пожарное подразделение. К этому моменту в здании горела кровля на площади 30 квадратных метров. Для тушения пожара были поданы 6 стволов.

Погибших и пострадавших нет. Из здания была произведена эвакуация.

Предварительная причина пожара уточняется.