Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня 2013, 19:23

Происшествия

В Сергиевом Посаде горит торговый центр

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Сергиевом Посаде горит торговый центр. Двухэтажное здание расположено на Вокзальной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:00.

В 18.06 к месту происшествия прибыло пожарное подразделение. К этому моменту в здании горела кровля на площади 30 квадратных метров. Для тушения пожара были поданы 6 стволов.

Погибших и пострадавших нет. Из здания была произведена эвакуация.

Предварительная причина пожара уточняется.

Сайты по теме


пожары Сергиев Посад торговые центры чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика