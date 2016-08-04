Оранжевый уровень опасности погоды объявили в Москве на 5 августа

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Синоптики прогнозируют опасную погоду в московском регионе 5 августа. В этот день в столице и области высока вероятность возникновения пожаров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, осадки в регионе прекратятся, а температура будет расти. Ночью в столице ожидается 14–16 градусов тепла, 11–16 градусов с плюсом по области. Днем прогнозируется плюс 26–28 градусов, по области – плюс 23–28 градусов.

Оранжевый уровень опасности погоды означает, что имеется вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Что делать в случае теплового удара

По данным Гидрометцентра, тридцатиградусная жара вернется в город в эти выходные. В субботу, 6 августа, столбики термометров поднимутся до отметки 28–30 градусов в городе и 25–30 в области.

7 августа воздух в столице прогреется до +33 градусов, а в Подмосковье – до 28–33 градусов. Днем в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 12–17 метров в секунду.