Сгоревший на Тверской кабель заменят в течение трех суток

Пожар на Тверской улице произошел из-за перегрева кабеля

Кабели, сгоревшие накануне в результате пожара на Тверской улице, будут заменены в течение трех суток. Об этом сообщил в пятницу Сергею Собянину заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Со своей стороны, мэр Москвы распорядился установить точную причину возгорания.

Пожар на Тверской произошел 31 октября около 19.00 в подвале семиэтажного дома №15. По предварительным данным, в подземном коллекторе из-за перегрева кабеля и последующего короткого замыкания загорелись более 20 силовых кабелей.

В результате были обесточены 11 жилых домов, в том числе на улице Большая Дмитровка, а также в Большом и Малом Гнездниковских переулках. Пострадавших нет. В настоящее время электроснабжение восстановлено.