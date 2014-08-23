Пожар в складском помещении на юге Москвы ликвидирован

Пожар на юге Москвы тушат при помощи пожарно-спасательного судна

Пожар в складском помещении на юге Москвы был ликвидирован. Напомним, в ЮАО на улице Ленинская слобода горело одноэтажное складское помещение

"В субботу днем произошло возгорание в двухэтажном складском здании на улице Ленинская слобода, дом 26, строение 8. Площадь пожара составляет 600 кв. метров, информации о пострадавших нет. На месте работают 15 пожарных расчетов", - рассказали M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС.

Кроме того, к тушению привлечен пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" и 2 вертолета Московского авиационного центра. Добавим, что огнем было охвачено все здание, произошло частичное обрушение крыши.

По сообщению Агентства "Москва", в 17.59 пожар был ликвидирован.