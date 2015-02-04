На территории завода "Салют" загорелось бывшее учебное заведение

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На территории завода "Салют" произошел пожар в здании учебного заведения, которое на данный момент не эксплуатируется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"В 18.27 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Буденного, 16. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение внутри здания", - отметили в пресс-службе.

В трехэтажном здании ранее располагалось учебное заведение. На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее на территории завода в Западном округе Москвы произошла вспышка без последующего пожара, в результате ЧП пострадали два человека. Инцидент произошел на заводе "РТИ-Каучук", в одном из строений на улице Генерала Дорохова.

Кроме того, в августе прошлого года пожар площадью 2500 квадратных метров произошел на территории завода "Серп и Молот". Там загорелось двухэтажное неэксплуатируемое административное здание. Для его тушения были задействованы два вертолета Московского авиационного центра, которые произвели сбросы воды свыше 145 тонн. В результате пожара произошло обрушение здания на площади 1 тысяч квадратных метров.