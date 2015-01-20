Один из пострадавших при пожаре на мясокомбинате скончался в больнице

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Один из пострадавших при пожаре на мясокомбинате в Новой Москве скончался в НИИ им. Склифосовского, сообщает Агентство "Москва".

Еще три человека, госпитализированных в больницу №36, находятся в тяжелом состоянии, однако врачи оценивают их состояние как "с положительной динамикой".

Напомним, в 10 часов утра 15 января на складе производителя мяса "Снежана", который является официальным поставщиком Кремля, вспыхнул пожар.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, в ходе тушения пожара здание частично обрушилось на площади в тысячу "квадратов". ЧП был присвоен второй ранг сложности.

На месте пожара работали вертолеты и 22 пожарно-спасательных подразделения численностью 77 человек. В результате инцидента пострадали около 10 человек.

В реанимацию доставили семерых, один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии, состояние еще шести человек оценивалось как тяжелое.

Спустя день после пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, в одном из цехов взорвался газовый баллон.

Предполагается, что детонация произошла во время проведения сварочных работ. Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего.