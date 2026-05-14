В окружении Брижит Макрон опровергли версию о пощечине мужу из-за его неверности

Президент Франции Эммануэль Макрон мог закрутить тайный роман с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани. По данным СМИ, это стало причиной пощечины от его супруги Брижит, которую лидер страны публично получил на борту своего самолета в 2025 году. Подробности – в материале Москвы 24.
"Заходили довольно далеко"
Вокруг инцидента, произошедшего между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит в мае 2025 года, вновь разгорелась дискуссия. Камеры запечатлели, как первая леди дала пощечину супругу во время рабочей поездки во Вьетнам.
После первая леди Франции проигнорировала поданную мужем руку и начала спуск по трапу. В этот момент она произнесла фразу: британское издание Daily Express обратилось к специалисту по чтению по губам и выяснило, что супруга главы государства в этот момент назвала мужа "неудачником" и попросила "держаться подальше".
Предполагаемую причину конфликта озвучил журналист Флориан Тардиф. По его версии, Брижит увидела в телефоне переписку главы страны с 42-летней франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.
В 2008-м ее карьера вышла на международный уровень благодаря съемкам в проекте режиссера Ридли Скотта "Совокупность лжи". Ее партнерами в кадре стали Леонардо Ди Каприо и Рассел Кроу. Среди ее значимых работ в кино – "Патерсон", "История Элли" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
По данным источника, Макрон поддерживал с ней "платонические отношения" на протяжении нескольких месяцев. При этом в сообщениях они якобы "заходили довольно далеко": например, президент Франции писал актрисе, что она ему "очень нравится". Журналист утверждает, что вскрывшийся роман "привел к напряженности в отношениях" Брижит и Эммануэля, апогеем которой и стал скандальный инцидент в самолете, представлявший сцену ревности между супругами.
Однако в окружении первой леди Франции опровергли эту версию, сообщила газета Le Parisien. Инсайдеры издания подчеркнули, что Брижит никогда не заглядывала в телефон своего мужа.
"Нужно всем успокоиться"
Видео ссоры между Эммануэлем и Брижит Макрон разлетелось в СМИ по всему миру и быстро завирусилось в Сети. Тогда президент Франции счел нужным объясниться публично: он заявил, что ролик интерпретировали некорректно и это была не "семейная сцена", а всего лишь шутка.
Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надежным лицом президента Франции? Подсказываю: может, это была "рука Кремля", – иронично предположила Захарова.
Депутат Госдумы Светлана Журова выдвинула версию, что инцидент был спланирован, сообщает News.ru. При желании Брижит могла выяснить отношения с мужем вдали от камер, отметила она.
"Может, они демонстративно это сделали, чтобы все обсуждали, что до сих пор у них огонь в отношениях. Чужая душа – потемки. Может, причин никаких и не было. Для обсуждения это хорошая затравка", – сказала Журова.
Президент США Дональд Трамп также прокомментировал скандальный ролик в беседе с журналистами, заявив, что в семье французского коллеги "все в порядке". При этом он посоветовал "держать дверь закрытой".
После появления видео журналисты и общественность стали более пристально следить за появлениями Брижит и Эммануэля на публике. Например, в июле 2025-го СМИ обратили внимание, что супруга французского лидера вновь проигнорировала его и не приняла протянутую руку для спуска с трапа самолета, когда они прилетели на британскую военную базу "Нортхолт".
После этого пользователи Сети заподозрили пару в расставании. Появились предположения, что Эммануэль дожидается окончания президентского срока, чтобы объявить о разводе.
В январе 2026-го Макрон и вовсе появился на публике с припухшим и покрасневшим глазом. Президент Франции сам акцентировал внимание на внешнем виде, сделав отсылку к названию саундтрека к фильму "Рокки-3" с Сильвестром Сталлоне.
Несмотря на то что в канцелярии президента Франции объяснили красный глаз лопнувшим сосудом, в Сети принялись шутить, что и в этой ситуации вновь руку могла приложить Брижит Макрон.
