В окружении Брижит Макрон опровергли версию о пощечине мужу из-за его неверности

"Платонические отношения"? Почему Эммануэлю Макрону приписали роман с актрисой из Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон мог закрутить тайный роман с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани. По данным СМИ, это стало причиной пощечины от его супруги Брижит, которую лидер страны публично получил на борту своего самолета в 2025 году. Подробности – в материале Москвы 24.

"Заходили довольно далеко"

Фото: ТАСС/AP Photo/Joel C Ryan

Вокруг инцидента, произошедшего между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит в мае 2025 года, вновь разгорелась дискуссия. Камеры запечатлели, как первая леди дала пощечину супругу во время рабочей поездки во Вьетнам.

После первая леди Франции проигнорировала поданную мужем руку и начала спуск по трапу. В этот момент она произнесла фразу: британское издание Daily Express обратилось к специалисту по чтению по губам и выяснило, что супруга главы государства в этот момент назвала мужа "неудачником" и попросила "держаться подальше".

Предполагаемую причину конфликта озвучил журналист Флориан Тардиф. По его версии, Брижит увидела в телефоне переписку главы страны с 42-летней франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

Актриса Гольшифте Фарахани родилась в Тегеране. Свою карьеру в кино она начала в подростковом возрасте, и первой крупной работой стал фильм режиссера Дариуша Мехрджуи "Грушевое дерево". Впоследствии Фарахани стала одной из ведущих актрис иранского кинематографа.

В 2008-м ее карьера вышла на международный уровень благодаря съемкам в проекте режиссера Ридли Скотта "Совокупность лжи". Ее партнерами в кадре стали Леонардо Ди Каприо и Рассел Кроу. Среди ее значимых работ в кино – "Патерсон", "История Элли" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

По данным источника, Макрон поддерживал с ней "платонические отношения" на протяжении нескольких месяцев. При этом в сообщениях они якобы "заходили довольно далеко": например, президент Франции писал актрисе, что она ему "очень нравится". Журналист утверждает, что вскрывшийся роман "привел к напряженности в отношениях" Брижит и Эммануэля, апогеем которой и стал скандальный инцидент в самолете, представлявший сцену ревности между супругами.

Однако в окружении первой леди Франции опровергли эту версию, сообщила газета Le Parisien. Инсайдеры издания подчеркнули, что Брижит никогда не заглядывала в телефон своего мужа.

"Нужно всем успокоиться"

Фото: Getty Images/Ludovic Marin-Pool

Видео ссоры между Эммануэлем и Брижит Макрон разлетелось в СМИ по всему миру и быстро завирусилось в Сети. Тогда президент Франции счел нужным объясниться публично: он заявил, что ролик интерпретировали некорректно и это была не "семейная сцена", а всего лишь шутка.

Мы дурачились, а люди превратили это в планетарную катастрофу. Нужно всем успокоиться.
Эммануэль Макрон
президент Франции

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надежным лицом президента Франции? Подсказываю: может, это была "рука Кремля", – иронично предположила Захарова.

Депутат Госдумы Светлана Журова выдвинула версию, что инцидент был спланирован, сообщает News.ru. При желании Брижит могла выяснить отношения с мужем вдали от камер, отметила она.

"Может, они демонстративно это сделали, чтобы все обсуждали, что до сих пор у них огонь в отношениях. Чужая душа – потемки. Может, причин никаких и не было. Для обсуждения это хорошая затравка", – сказала Журова.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал скандальный ролик в беседе с журналистами, заявив, что в семье французского коллеги "все в порядке". При этом он посоветовал "держать дверь закрытой".

После появления видео журналисты и общественность стали более пристально следить за появлениями Брижит и Эммануэля на публике. Например, в июле 2025-го СМИ обратили внимание, что супруга французского лидера вновь проигнорировала его и не приняла протянутую руку для спуска с трапа самолета, когда они прилетели на британскую военную базу "Нортхолт".

После этого пользователи Сети заподозрили пару в расставании. Появились предположения, что Эммануэль дожидается окончания президентского срока, чтобы объявить о разводе.

В январе 2026-го Макрон и вовсе появился на публике с припухшим и покрасневшим глазом. Президент Франции сам акцентировал внимание на внешнем виде, сделав отсылку к названию саундтрека к фильму "Рокки-3" с Сильвестром Сталлоне.

Прошу прощения за неприглядный вид моего глаза. Это, конечно, совершенно безобидно. Просто непреднамеренная отсылка к "Глазу тигра"… Для тех, кто понял, это знак решимости.
Эммануэль Макрон
президент Франции

Несмотря на то что в канцелярии президента Франции объяснили красный глаз лопнувшим сосудом, в Сети принялись шутить, что и в этой ситуации вновь руку могла приложить Брижит Макрон.

политиказарубежомистории

