Москвичи смогут записаться в поликлинику со смартфона

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут записаться на прием к врачу с помощью мобильного приложения "Госуслуги", информирует пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

По мнению властей, запись в поликлинику со смартфона будет способствовать росту популярности этого способа резервирования времени, в частности, у молодых людей.

"Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом в мобильном приложении "Госуслуги" необходимо иметь электронное прикрепление к одной из московских поликлиник. Программа поможет подобрать удобное время для визита. Непосредственно перед посещением врача статус записи необходимо подтвердить, получив талончик через информационный терминал ЕМИАС в холле поликлиники", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в поликлиниках Москвы установлено 800 инфоматов, услугами которых пользуются 60% жителей столицы.

В будущем их планируется разместить на предприятиях, в торговых центрах и на остановках общественного транспорта. Записаться к врачу можно и через портал госуслуг, а также по телефону: +7(495) 539-30-00.