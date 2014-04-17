Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля 2014, 11:31

Общество

Москвичи смогут записаться в поликлинику со смартфона

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут записаться на прием к врачу с помощью мобильного приложения "Госуслуги", информирует пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

По мнению властей, запись в поликлинику со смартфона будет способствовать росту популярности этого способа резервирования времени, в частности, у молодых людей.

Ссылки по теме

"Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом в мобильном приложении "Госуслуги" необходимо иметь электронное прикрепление к одной из московских поликлиник. Программа поможет подобрать удобное время для визита. Непосредственно перед посещением врача статус записи необходимо подтвердить, получив талончик через информационный терминал ЕМИАС в холле поликлиники", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в поликлиниках Москвы установлено 800 инфоматов, услугами которых пользуются 60% жителей столицы.

В будущем их планируется разместить на предприятиях, в торговых центрах и на остановках общественного транспорта. Записаться к врачу можно и через портал госуслуг, а также по телефону: +7(495) 539-30-00.

Сайты по теме

Сюжет: Как использовать pgu.mos.ru
поликлиники здравоохранение образование связь портал госуслуг запись к врачу медицина наука и инновации
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика