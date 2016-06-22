Полицейские ликвидировали игорный клуб на севере Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Расулов
На севере столицы полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Нелегальное заведение располагалось в доме на улице Немчинова.
Учредителями клуба являлись двое уроженцев Московской области – 32-летний кассир и 25-летний охранник.
В ходе обыска полицейские изъяли 42 единицы компьютерной техники, предназначенной для незаконного проведения игр.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". С подозреваемых взяли подписку о невыезде.
В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия по выявлению и задержанию остальных организаторов нелегального бизнеса.
