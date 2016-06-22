Полицейские ликвидировали игорный клуб на севере Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Расулов

На севере столицы полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Нелегальное заведение располагалось в доме на улице Немчинова.

Учредителями клуба являлись двое уроженцев Московской области – 32-летний кассир и 25-летний охранник.

В ходе обыска полицейские изъяли 42 единицы компьютерной техники, предназначенной для незаконного проведения игр.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия по выявлению и задержанию остальных организаторов нелегального бизнеса.