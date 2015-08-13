На Ленинградском шоссе двое грузчиков задержаны за крупную кражу из ТЦ

Фото: ТАСС

Грузчики одной из столичных клиринговых компаний задержаны по подозрению в краже, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о краже товара от представителя магазина, расположенного в торговом центре на Ленинградском шоссе. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в торговом центре задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 40-летний уроженцы ближнего зарубежья, работающие грузчиками в клиринговой компании, обслуживающей магазин.

Полицейские установили, что подозреваемые, вступив в предварительный сговор, похитили товарно-материальные ценности, принадлежащие магазину, вынесли их из помещения и погрузили в автомобиль, принадлежащий одному из них.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".