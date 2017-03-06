Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2017, 16:32

Безопасность

Пьяный мужчина с японским мечом напал на прохожих на востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Полицейские задержали на востоке Москвы пьяного мужчину, напавшего с мечом на прохожих, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Зеленом проспекте. Как рассказал приятель потерпевшего, к ним подошел незнакомый мужчина, который в ходе возникшего конфликта нанес оппоненту несколько ударов, порезав куртку.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли у него сувенирный японский меч. Заведено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". С подозреваемого взяли обязательство о явке.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/401]Как правильно обращаться к участковому[/URLEXTERNAL]

Сайты по теме


полиция следствие конфликты мечи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика