Пьяный мужчина с японским мечом напал на прохожих на востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Полицейские задержали на востоке Москвы пьяного мужчину, напавшего с мечом на прохожих, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Зеленом проспекте. Как рассказал приятель потерпевшего, к ним подошел незнакомый мужчина, который в ходе возникшего конфликта нанес оппоненту несколько ударов, порезав куртку.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли у него сувенирный японский меч. Заведено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". С подозреваемого взяли обязательство о явке.

